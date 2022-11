(Di lunedì 7 novembre 2022)andrà insolo due volte questa settimana e non tre, come previsto da palinsesto.rinuncia alla terza puntata del. Ecco cos sta succedendo, ma scopriamo anche quali saranno glidi queste nuove, il programma non andrà più inilCambio di programma per lo show della secserata di Rai2. Il programma didiminuisce il numero disettimanali, passando da tre a due. Andrà insolo il martedì e il mercoledì, mentre ilnon ci sarà più spazio per. La puntata delsarebbe ...

Il Corriere della Città

... ovverooltre le 23.45. Al momento, la decisione è questa: martedì alle ore 23.40 dopo la puntata de Il Collegio e mercoledì alle ore 23.05 dopo la prima TV del film Addio al nubilato.......Di cosa si tratta Come riportato dal portale televisivo DavideMaggio.it il programma della Fagnani a partire già da questa settimanaandrà più in onda il giovedì sera: 'Da questa settimana... Belve non va in onda giovedì: cosa è successo, chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani nelle prossime puntate ovvero non oltre le 23.45. Al momento, la decisione è questa: martedì alle ore 23.40 dopo la puntata de Il Collegio e mercoledì alle ore 23.05 dopo la prima TV del film Addio al nubilato. Belve ospiti ...Di cosa si tratta Come riportato dal portale televisivo DavideMaggio.it il programma della Fagnani a partire già da questa settimana non andrà più in onda il giovedì sera: “Da questa settimana Belve ...