Bayern Monaco | Salihamidzic | “Col PSG è sempre dura Juve può vincere Europa League”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Hasan, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il sorteggio di Champions: “Giocare contro il PSG èdifficile. Ce la giocheremo e vedremo come andrà”. L’ex calciatore dellantus, ha poi commentato l’eliminazione dei bianconeri: “Dispiace perché ho trascorso un bel periodo lì. Sarà per il prossimo anno e penso che possanol’”. Infine, uno spunto sulla prossima sessione di mercato: “Dipenderà molto dal Mondiale e dagli infortuni. Noi delsperiamo chiaramente che tutti tornino sani e non vorremmo fare niente nel calciomercato di gennaio”. SportFace.

In Bundesliga i bianconeri si trovano momentaneamente al quinto posto a - 5 dalla vetta occupata dal. Nello stesso girone del Francoforte, ma in prima posizione, è passato anche il ...Se sorridono le italiane, non può fare lo stesso il Paris Saint - Germain che, arrivato secondo dietro al Benfica nel girone della Juve, ha pescato il, mentre il Real Madrid campione in ...Nyon (Dpa) - I set di Kruscher sono perfetti e non avrebbe potuto essere più emozionante e stimolante per il quartetto tedesco negli ottavi di finale di ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 7-11-2022 Carlo Nesti: “Cosa.