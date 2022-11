Basket femminile | le migliori italiane della 7a giornata di A1 Carlotta Zanardi vento nuovo | Keys e Carangelo sempre al top

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) S’aggira una buona fetta diin Serie A1 dopo sette giornate: alle grandi protagoniste usuali in chiave tricolore del nostro campionato se ne affiancano di differenti. Con l’avvicinarsi del momento in cui verranno le chiamate di Lino Lardo per il doppio impegno europeo contro Svizzera e Slovacchia a Napoli, si nota come dietro al blocco importante e collaudato ci sia del fermento. Nonostante la sconfitta del Brixiacontro Campobasso, MVP italiana del settimo turno è. Per la verità, la classe 2005 sta letteralmente facendo il possibile e l’impossibile pur di tenere a galla Brescia, e non è difficile immaginare che senza di lei la RMB si sarebbe ancora trovata al palo. Nei suoi 22 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 9 falli subiti c’è la conferma di come sia lei il faro ...