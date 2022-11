Basket | Diego Flaccadori infortunato | l’Italia chiama al suo posto Davide Moretti

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Cambio nei 18 che si disputeranno i 12 posti a roster nelle due partite contro Spagna e Georgia valide per le qualificazioni ai Mondiali 2023 e in programma l’11 e il 14 novembre.di Gianmarco Pozzecco, infatti, dovrà fare a meno diper infortunio. Il problema occorso al numero 12 dell’AquilaTrento è una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra, la quale lo ha tenuto fuori dai secondi due quarti e dal supplementare della partita vinta dalla Dolomiti Energia in casa della Tezenis Verona. Aveva già realizzato 11 punti in 16 minuti, avviandosi verso quella che poteva essere una tra le migliori partite della sua annata., i migliori italiani della sesta giornata di Serie A. Matteo Spagnolo trascina Trento, Guglielmo Caruso decisivo Al...