Barzagli | Il Napoli è molto lontano | non so se la Juventus lo stia guardando' '

(Di lunedì 7 novembre 2022) Andrea, ex difensore italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN parlando dellae della vittoria contro l'Inter. Queste le sue parole: "Il: non so se lalo, in questo periodo ha guardato in casa per ritrovare il suo dna pensando a fare risultati e punti. -afferma- Però è stata una vittoria bella e importante, di quelle che piacciono ad Allegri. La difesa ha fatto un'ottima partita, il gol ha sbloccato tutti. Sono stati compatti ma è una gara che temevano entrambe: contava tanto per entrambe, rischiavano poco". Conclude

Come Inzaghi, anche Gattuso ha avuto la grande chance di guidare il Milan e poi ildi De ... mentre Alberto Gilardino e Andreasi dedicano ai giovani (il primo allena la Primavera del ...Questo, ovviamente con le dovute proporzioni, mi ricorda il mio Palermo, che ai Mondiali del 2006 aveva, Zaccardo, Barone e Grosso che poi divennero Campioni del Mondo con Lippi, ...