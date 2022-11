Calciomercato.com

...AlonsoAlonso , difensore del, si è lasciato andare in una lunga intervista presso il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Il difensore ex Fiorentina e Chelsea ha parlato ...... riporta un interesse per il terzino del, Jordi Alba , finito ai margini del progetto tecnico proposto dall'ex compagno Xavi Hernandez , il quale consideraAlonso padrone ... Barcellona, Marcos Alonso è convinto: 'Lotterò per il rinnovo' Il terzino sinistro Marcos Alonso ha dichiarato amore di lunga data a casa sua per il Barcellona il suo attuale club ...Contro l'Almeria (vittoria per 2-0) l'ultima partita del difensore campione del mondo (2010) e d'Europa (2012) con la Spagna. In Catalogna ha ...