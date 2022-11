Barbano | l’Inter non ha la tenuta tattica e caratteriale per imporsi per 90 minuti

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022) La vittoria controvale per dire che la Juventus è tornata? Troppo poco, scrive Alessandrosul Corriere dello Sport. La dinamica del derby d’Italia mostra altro. La Juve ha vinto più per demeriti delche per merito suo. “Ci sono quattro vittorie di fila senza un solo gol subito, il derby d’Italia che vale il sorpasso sul, venticinque punti e la miglior difesa del campionato, la buona prova dei giovani Fagioli e Miretti e il crescendo di Kostic. Ma bastano queste evidenze per dire che la «juve» è tornata la «Juve»?“. Ci sono state due facce della Juventus. Nel primo tempo la squadra di Allegri è stata “confusa in una guerra di nervi in cui la paura di perdere sopravanza ampiamente la voglia di vincere, e Szczesny non le prende solo perchélo grazia in almeno due ...