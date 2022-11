Balneari nel mirino della Finanza | sul litorale laziale tasse evase per oltre 500mila euro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Civitavecchia – A conclusionestagione estiva, il Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia ha tracciato un primo bilancio delle attività operative che testimoniano un’azione di controllo incisiva svolta con una presenza costante dei propri mezzi aeronavali nell’espletamento dei compiti di Polizia del Mare assegnati in via esclusiva dal decreto legge nr.177 del 2016 (c.d. Decreto Madia). Dal 1° gennaio 2022, nel corso di7.000 ore di navigazione effettuate dalle dipendenti unità navali, sono stati eseguiti circa 2.000 controlli, a mare ed a terra: numeri davvero importanti, a testimonianza di una presenza assidua e costante, che ha visto i finanzieri di mare impegnati nel pattugliamento delle acque territorialinostra regione e nella vigilanza marittima a tutela dell’ordine pubblico e sicurezza in mare, in ...

Come si mette in sicurezza il Mediterraneo 'All'Europa, chepassato si è dimostrata sorda e ... mentre per il 'Piano mare' e per iè stato creato un comitato coordinato dalla premier. Non ......d'interessi in quanto non ha cariche e non siedeconsiglio di amministrazione del Twiga. Nonostante questo negli anni, in linea con il suo partito, ha sempre sostenuto le istanze dei...La nomina di Daniela Santanchè a ministra del Turismo sarebbe incompatibile con la sua attività imprenditoriale per conflitto d’interesse ...L’entourage del ministro parla di indiscrezioni giornalistiche e assicura che l’altra sera in Consiglio dei ministri non si è parlato di nuove deleghe per Nello ...