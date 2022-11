Bagnaia e Ducati | sul tetto del mondo sventola solo il Tricolore

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov – Dopo l’ultima corsa di campionato del MotoGP, Francescosi è assicurato il primo posto nella classifica del Motomondiale del 2022. Nonostante il settimo posto ottenuto ieri a Valencia,si è assicurato lo strepitoso successo grazie ai grandi risultati nelle prove precedenti, superando il francese Quartararo della Yamaha e Bastianini, anche lui parte integrante del Team. Oltre ad essere un’importante notizia per il nostro motociclismo, il traguardo diè l’ennesima dimostrazione della straordinarietà italiana nell’ambito sportivo., così iltorna a dominare La vittoria di, spesso soprannominato “Pecco” affettuosamente nelle telecronache, dimostra l’importanza del “prodotto ...

Campione, 13 anni dopo l'ultimo italiano, il fuoriclasse e suo mentore Valentino Rossi, 15 anni dopo il titolo piloti portato allada Casey Stoner e ...Rassegna stampa di lunedì 7 novembre , apriamo con la Moto Gp, festa tutta italiana a Valencia, Francescosi laurea campione del mondo in sella alla. Il nono posto in gara nell'atto conclusivo stagionale, vale il titolo a fronte del quarto piazzamento di Fabio Quartararo che era invece ...In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes, Matteo Nugnes e Lorenza D'Adderio analizzano i temi offerti dal Gran Premio di Valencia di MotoGP. Bagnaia conquista il suo primo titolo iridato ...Bagnaia Campione del Mondo MotoGP 2022 - La Ducati grazie a Pecco Bagnaia ha riportato il titolo piloti a Borgo Panigale 15 anni dopo l'unico alloro, quello vinto nel 2007 da Casey Stoner. Una vittori ...