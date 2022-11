“Attendo i miei 100 milioni di dollari” | la geniale risposta di Michele Serra alla richiesta di Elon Musk per ridurre la CO2 | VIDEO

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il cambiamento climatico è diventato sempre più un tema di stretta attualità e urgenza. Gli effetti catastrofici del riscaldamento globale, provocato dmano dell’uomo che non si è mai fermata neanche davanti alle evidenze, sono visibili nel nostro quotidiano. Colpa anche, in buona parte, delle emissioni di anidride carbonica che continuano a interagire – in modo negativo – con l’ambiente che ci circonda, con il pianeta e con l’atmosfera che circonda il nostro pianeta. E nei giorni scorsi– nuovo proprietario di Twitter, già fondatore di Tesla e Ceo di SpaceX – ha avanzato una proposta: centodia chi gli fornirà un’idea per assorbire l’anidride carbonica. Egli ha risposto con un’idea ...

neXt Quotidiano

... "Certamente lo sono stata, ora non gioco più , ho imparato la lezione, anche per il bene dei... Ora il legale commenta: "La sentenza è importante perché è la prima del genere in Italia,..."Le cariche alla Sapienza Mi ha addolorato vedere istudenti coinvolti negli scontri ma non ho alcuna intenzione di dimettermi. Meloni Ha rotto il ... posso affermare che costantemente mi... Michele Serra e la proposta a Elon Musk per ridurre la CO2 | VIDEO Ai miei tempi mi presentavo nei circuiti con il casco tricolore bianco, rosso e verde, in sella alla MV Agusta, insomma era davvero una sorta di W l'Italia». Come spieghi questi cinquant'anni di ...Non si è arreso il padre di Daniele. Ha indagato a lungo per capire le ragioni del suicidio del figlio. E quando il giudice ha assolto l’uomo che per un anno aveva ingannato Daniele, ...