Atalanta-Napoli | studio dei dati Sì | Gasp ha tenuto testa a Spalletti con una tattica prudente Un eccesso è costato il match

(Di lunedì 7 novembre 2022) «Esco da questa partita con la certezza che faremo bene, faremo un buon campionato. È una squadra che cresce, ho visto una grande crescita. Una partita che non meritavamo di perdere ma ne usciamo con nuove certezze». Cosìerini ha …

- Con l' Empoli come con l': senza Kvaratskhelia . Ilè tornato in campo ieri dopo la vittoria di Bergamo , senza la possibilità di riposare anche solo un giorno considerando che domani sarà di nuovo campionato, ...Gli errori arbitrali die Milan - Spezia . I casi da moviola di Roma - Lazio e Juventus - Inter . La classifica senza errori arbitrali di Serie A . IL REGOLAMENTO . L'Albo d'oro del ...Dries Mertens e Lorenzo Insigne hanno ancora Napoli nel cuore. Il belga e l'ex capitano azzurro sono stati tra i primi ad esultare sui social.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...