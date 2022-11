Atalanta | assolto Palomino | la decisione del tribunale

(Di lunedì 7 novembre 2022) Lain merito a, difensore dell’, è finalmente arrivata. Il difensore argentino, dopo essere stato fermato dall’antidoping prima dell’inizio del campionato, è statoadesso sarà a disposizione di Gasperini dopo la squalifica già dalla prossima gara.era risultato positivo al Clostebol Metabolita a fine luglio in un controllo a sorpresa effettuato da Nado Italia, positività che venne tradotta nella sospensione dall’attività con effetto immediato. Il difensore si è sempre detto innocente sostenendo di non essere consapevole e la contaminazione accidentale è stata la sua carta vincente. Ora l’assoluzione, le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni.Adesso ...

