Assemblea di Italia Viva a Milano il 4 dicembre | Renzi | Poi federazione con Calenda

(Di lunedì 7 novembre 2022) “A tutti quelli che dicevano: con Azione litigherete prima di Natale, rispondo dicendo che faremo laprima di Natale. E per questo convocheremo la nostraNazionale didomenica 42022 a. Perché proprio il 4? Perché saranno sei anni esatti dal referendum. E noi non proviamo vergogna per le battaglie che abbiamo fatto, anzi. Il titolo dell’sarà ‘Il Tempo è galantuomo’”. Lo scrive Matteonella sua Enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"E per questo - aggiunge - convocheremo la nostra nazionale di Viva domenica 4 dicembre a Milano. Perché proprio il 4 dicembre Perché saranno sei anni esatti dal referendum. E noi ......"Il titolo dell'assemblea sarà 'Il Tempo è galantuomo'". Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews.ROMA (ITALPRESS) – "Il terzo polo muove i suoi primi passi sul territorio. Più ci dicono che siamo divisi, più dimostriamo che noi facciamo politica. Sta accadendo sulla vicenda regionali, sia in Lomb ...