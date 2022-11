Ascolti tv | i dati di domenica 6 novembre

(Di lunedì 7 novembre 2022) Bene l’ultima puntata di Mina Settembre Si chiude al meglio l’ultima puntata della fiction Rai, Mina Settembre 2. La serie, in onda su Rai Uno ottiene 5.076.000 spettatori pari al 28.8%% di share. Sempre ieri,, si piazza alle spalle, su Canale 5 Il Richiamo della Foresta con 1.777.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha ottenuto 808.000 spettatori (4.1%) e Bull di 570.000 (3%). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside ha intrattenuto 1.009.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha registrato 2.157.000 spettatori pari ad uno share del 10.9% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ne ha convinti 1.295.000 (8.5%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 660.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Non è L’Arena ha segnato il 5% con 701.000 spettatori. L'articolo 361magazine.

Oltre 5 milioni di spettatori per il gran finale di Mina Settembre 2: ecco tutti i dati auditel della serata, gli ascolti del 6 novembre 2022 vedono il trionfo di Rai 1 ...Vincenzo Malinconico – Avvocato d'insuccesso su Rai Uno ha intercettato 3.4 milioni di utenti e il 18.9% di share, dati simili a una settimana fa anche se in leggera flessione dato che ha perso 100mil ...