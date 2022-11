Arte sotto attacco | quanto fa male una zuppa di pomodoro?

... è stato restaurato nel 1993 - 1994la direzione dello stesso Bagnoli. Il caso particolare ... 24 - 38) costituirà il fulcro di un intervento che consentirà di riscoprire opere d'disperse e ......fortunati potrete anche imbattervi in qualche coro che canta le canzoni di Natale sul palco... il Kaisenburg 2) La casa/museo del famoso artista Albrecht Dürer 3) Il nuovo Museo per l'e ...Anche quest'anno il sostegno è proseguito e la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT ha acquisto 10 nuove opere realizzate da 7 artisti. Al Rivoli andranno importanti lavori di Klaus Rinke ...La rassegna fiorentina torna dal 16 novembre anche online con le sue opere dedicate ai film d’artista e ai documentari d’arte. Incluse con MYmovies ONE. SCOPRI I FILM I ENTRA CON MYMOVIES ONE.