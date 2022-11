Argentina | dieci espulsi in Boca-Racing! L'arbitro costretto a chiudere prima la partita VIDEO

Nemmeno ai videogiochi tra amici si può pensare a un finale così:espulsi in una sola partita. Anzi, in poco più di mezz'ora. Succede nel Trofeo de Campeones in, nel match che è di fatto la supercoppa tra i campioni nazionali e i vincitori della ...Mendoza (), 4 novembre 2022. La Cantina Pieropan, Soave, Verona, vince il Global Best Of Wine Tourism Awards, assieme ad altreimprese vitivinicole selezionate fra le Capitali del ...Tra questi Benedetto per gesto polemico. Dieci cartellini rossi in una sola partita. No, non è il bug di qualche videogioco di calcio, ma è successo veramente in Argentina. Durante il Trofeo de ...Hanno tenuto il profilo basso fino all’ultimo minuto ma poi Fabiola Valentín, 22 anni, e Mariana Varela, 26, rispettivamente Miss Grand Puerto Rico 2020 e Miss Argentina 2019 ... si classificarono tra ...