Apple annuncia ritardi nella produzione di iPhone 14 per il lockdown in Cina | «Tuteliamo la salute dei lavoratori»

Leggi su open.online

(Di lunedì 7 novembre 2022) Incontinua la politica zero Covid. Ma si scontra con l’imminente periodo degli acquisti natalizi., infatti, ha fatto sapere che ci sono dei rallentamenti delladei nuovi14 e 14 Pro Max, presentati a settembre, nello stabilimento di assemblaggio di Zhengzhou, il più grande al mondoprovincia dell’Henan. «La struttura sta attualmente operando a capacità significativamente ridotta», ha affermato la società di Cupertino in una nota.si aspetta quindi unainferiore e avverte i clienti: per avere l’ordinato potrebbe essere necessario aspettare a lungo. Ad ogni modo, la mela rende noto che non ha intenzione di forzare la mano: «Come abbiamo fatto durante la pandemia di Covid-19, diamo la priorità ...