Antonino Spinalbese parla di Belen al GF VIP | ‘Siamo stati insieme fino a dicembre 2021’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Continua ad avere la fede al dito nonostante non sia sposato, l’ex fidanzato diRodriguez e papà di Luna Marì. Ora il concorrente del GF VIP si sta facendo conoscere nella casa più spiata d’Italia, si è raccontato a cuore aperto: dal dolore per la morte del papà, che si è suicidato, all’amore per le donne della sua vita, la mamma, la sorella e la piccola bimba nata proprio dall’unione con la showgirl argentina. Ed è proprio nella casa più spiata d’Italia chesi è lasciato andare e ha svelato alcuni dettagli sulla fine di quella relazione. View this post on Instagram A post shared by(@antonspin )e la storia con...