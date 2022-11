Antonino Spadaccino | “Non volevano che dicessi che ero gay”

Leggi su biccy

(Di lunedì 7 novembre 2022) Risale al 2016 il coming out pubblico di, ex vincitore di Amici attualmente nel cast di Tale e Quale Show. Ma se pubblicamente lo ha dichiarato solo quell’anno, privatamente ha sempre vissuto in maniera tranquilla la propria omosessualità. “Non mi sono mai nascosto dietro un dito nemmeno ad Amici: non dovevo sottolineare niente ma non dovevo neanche nascondere ciò che sono” – ha dichiarato a Tiscali – “E questa cosa ha pagato in termini di stima, rispettabilità e trasparenza”. Quando però – entrato nel mondo della discografia –ha sentito l’esigenza di scrivere di sé qualcosa è cambiato. “Il problema è arrivato dopo, quando sono entrato in determinati meccanismi discografici. Che so, ad esempio, quando tu senti il bisogno di dedicare una canzone a un uomo anziché a una donna. E ...