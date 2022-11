Android 13 e One UI 5 0 stabili anche sul Samsung Galaxy Note 20

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il colosso di Seul quest’oggi si sta dando molto da fare: dopo aver rilasciato l’aggiornamento stabile di13 suiS20 eS21, la società sudcoreana ha iniziato a distribuire l’aggiornamento stabile di13sui20 e20 Ultra in alcune Regioni (parliamo degli ultimi phablet del produttore asiatico). Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento stabile per13 (con l’interfaccia proprietaria One UI 5.0) per i20 5G e20 Ultra 5G è disponibile in Svizzera e viene fornito con la versione firmware N98xBXXU5GVJE includendo ...

Due settimane fa, Samsung ha rilasciato, in pieno orario sulla tabella di marcia,13 eUI 5.0 per la serie Galaxy S22 e per i pieghevoli Z Fold 4 e Z Flip 4 . Ma il gigante coreano non è il miglior produttoreper supporto software per niente, e ora siamo lieti ......x 161.6 x 8.3 mm 6.7 pollici - 2400x1080 px Samsung Galaxy Note 20 Ultra 77.2 x 164.8 x 8.1 mm 6.9 pollici - 3088x1440 px Clicca qui per il confronto completo ' L'aggiornamento aUI 5.0 e...Assieme alle serie S21 e S20, anche i due ex top di gamma Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra stanno ricevendo l'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13. È quasi nostalgico pensare che siamo dinnanzi ...Non sappiamo ancora quali paesi siano i primi interessati proprio dal rilascio di Android 13 su Samsung Galaxy S21, insieme naturalmente all’interfaccia proprietaria One UI 5.0, come segnala anche il ...