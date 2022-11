Andrea Varnier nuovo ad di Milano - Cortina. Domani il via libera della Meloni

Una scelta nel segno del curriculum olimpico.Abodi, dopo aver sentito i diversi stakeholders di Milano - Cortina, proporrà alla premier Giorgia Meloni il nome dicome amministratore delegato della Fondazione - comitato organizzatore delle Olimpiadi invernale 2026. Il suo nome era emerso due mesi fa, quando era cominciata la caccia al tesoro del ...È stato il ministro dello Sport e dei GiovianiAbodi oggi a Milano ad annunciare che il governo indicherà il nome del nuovo ad domani Saràil nuovo amministratore delegato della fondazione Olimpiadi Milano Cortina 2026 .è attualmente è ad di Costa Edutainment . Il suo nome era già comparso in una prima rosa di ...Andrea Varnier scelto come amministratore delegato per le olimpiadi di Milano/Cortina 2026. Il 53enne dovrà essere confermato dal governo.Il ministro dello Sport, Abodi, ha scelto il nome da proporre a Meloni come ad della Fondazione Milano Cortina, è Varnier ...