Il Denaro

L'aziendaDedi San Giorgio a Cremano, un comune alle pendici del Vesuvio, consegue il Platinum ai WineHunter Awards 2022 , il riconoscimento più ambito della manifestazione "Merano Wine Festival" ...Dal comune di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, al tetto del mondo. L'aziendaDecon il suo 'Liquore al Pomodorino del Piennolo' ha ottenuto il prestigioso premio di Platino ai WineHunter Awards 2022. Dopo aver ottenuto l'Oro, è riuscita nella grande impresa nell'... Alma De Lux, il liquore artigianale al pomodorino del piennolo premiato ai WineHunter Award 2022 - Ildenaro.it L’azienda Alma De Lux di San Giorgio a Cremano, un comune alle pendici del Vesuvio, consegue il Platinum ai WineHunter Awards 2022, il riconoscimento più ambito della manifestazione “Merano Wine Festi ...Since the early days of AIPIA Congresses, we have always believed that live demonstrations are an important part of the delegate experience. Live demonstrations of Smart Packaging technologies are a ...