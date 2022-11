“Allerta triplendemia” L’allarme degli esperti sull’Italia | succede in autunno Cosa è

(Di lunedì 7 novembre 2022) Arriva la “”,scienziati. Con l’arrivo dell’come sempre aumentano le probabilità di ammalarsi, ma stavolta la situazione è particolarmente delicata. È vero, abbiamo superato la pandemia, ma il Covid non è stato ancora sconfitto. Ci sono poi anche altri nemici coi quali si dovranno fare i conti. Oltre al Coronavirus c’è ovviamente l’influenza e poi un altro virus molto temibile, ovvero l’RSV, il virus respiratorio sinciziale. Ecco perché si parla di “”, ovvero una possibile diffusione di ben tre virus che renderebbero complicati i prossimi mesi. L’RSV è considerato il nemico numero uno per i neonati ogni volta che torna il freddo: “lanciato dagli Stati Uniti vale per tutti i Paesi – le parole del direttore del Cnr di Pavia ...

