Allarme nei supermercati italiani | “La povertà non è l’unica spiegazione”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) Preoccupazione neidi Bari: i furti stanno aumentando a dismisura soprattutto in questa città pugliese. L’è stato lanciato nelle scorse ore e la notizia completa è stata pubblicata dal sito de La Repubblica. In particolare, a parlarne apertamente è stato Don Lino Modesto, ovvero il direttore della Caritas di Bari. Ma dichiarazioni sono giunte anche dal direttore di Famila, Marco Montrone: “C’è un’organizzazione dietro. Conoscono il mercato nero e cosa serve”. Ma altre affermazioni sono arrivate anche dal referente di Supercarni, Colasanti. Parlando deidi Bari e dei furti segnalati in incremento, Colasanti ha dichiarato: “Possiamo certificare che il numero dei furti negli ultimi anni sia raddoppiato, in particolare modo nel reparto di drogheria alimentare con prodotti a lunga scadenza e formaggi ...