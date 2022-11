(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Venerdì 4 novembre, presentazione della nuovaGLC e AMG Emotional Tour 2022 Bari, 7 novembre 2022. Unaal mondo. Venerdì 4 novembre,ha presentato la nuovaGLC. Nello Showroomdi Bari si è svolto un aperitivo con degustazione vini delle Tenute Chiaromonte per ammirare il SUV più venduto dinella sua nuova versione. Sono tante le novità a livello stilistico e sul piano tecnico della nuovacon l’introduzione di soluzioni avanzate come l’asse posteriore sterzante e tanta tecnologia applicata all’intrattenimento di bordo e ...

Alla Maldarizzi Automotive una giornata dedicata alla Mercedes-Benz BARI - Una giornata dedicata al mondo Mercedes-Benz. Ieri, venerdì 4 novembre, Maldarizzi Automotive ha presentato la nuova Mercedes-Benz GLC. Nello Showroom Mercedes-Benz di Bari si è svolto un aperi ...