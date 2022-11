Alis | nell’associazione entra P3 Logistic Parks | società leader nel mercato immobiliare europeo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 novembre 2022)annuncia l’adesione di P3nel settore del real estate e, in particolare, nelo, segmento che riconferma per il 2022 un trend positivo di crescita. Si tratta, afferma il presidente dell’Associazionea Guido Grimaldi, nel dare il benvenuto al nuovoto, “del primo operatorenella nostra Associazione che svolge un’attività di interesse davvero trasversale per tutti i settori della catenaa che rappresentiamo. L’ingresso di questa nuova ed importante realtà, che offre ai propri clienti spazii strategici in località chiave di tutta Europa sviluppando, tra l’altro, ...