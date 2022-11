Alfa Romeo - Le Tonale dei Carabinieri saranno 350 e c' è chi le immagina così

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 7 novembre 2022) La notizia ha riempito il cuore degli alfisti: l'Arma deiha ordinato 360 esemplari della, tutti in versione Hybrid 1.5 160 CV TCT7 e con allestimento operativo Tutela del Territorio Pesante - Monocellula. Ecco perché Tommaso D'Amico, un architetto abruzzese con la passione del car design, hato il possibile aspetto della nuovain divisa. Creata per hobby. Di lui vi avevamo già parlato per alcuni apprezzati rendering di un'eventuale Fiat Campagnola del terzo millennio, una delle sue tante creazioni nate per hobby e visibili su Instagram e sul suo canale YouTube. Com'è facile intuire osservando le immagini, l'ultimo lavoro rappresenta un'ipotesi molto verosimile della livrea di cuidotati i 360 esemplari in arrivo, del costo di 68.652 euro ...