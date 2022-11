Alfa Romeo - La Polizia di Stato compra più di 600 Tonale

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 7 novembre 2022) Anche laavrà una propria flotta di. Le unità della Suv italiana che il dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha deciso di acquistare per le esigenze operative sono infatti 616: la conferma è in un documento dello stesso Viminale. Al pari della fornitura destinata ai Carabinieri, le vetture dellafanno parte del lotto di 1.300 esemplari della convenzione Consip (la centrale di committenza della pubblica amministrazione) dedicata ai veicoli per le Forze di sicurezza. Tante in divisa. Tra gli esemplari destinati alla Benemerita e le nuove volanti della, legià ordinate dalle Forze dell'ordine sono quasi 1.000 e attualmente il lotto risulta in esaurimento, come evidenziato dal portale ...