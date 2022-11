Alberto Bonanni | musicista pestato a morte a Monti per «troppo rumore» | quattro condanne a 14 anni per omicidio volontario

ilmessaggero.it

Quattro condanne a 14 anni per omicidio volontario per il pestaggio in strada del musicista, morto a Roma nel 2014 dopo tre anni di coma. Il fatto avvenne nella zona del Rione Monti. Il gup, al termine di un processo svolto il rito abbreviato, ha accolto la richiesta della Alberto Bonanni, musicista pestato a morte a Monti per «troppo rumore»: quattro condanne a 14 anni per omicidi (Adnkronos) - Il gup di Roma ha condannato a 14 anni ciascuno nel processo con rito abbreviato i quattro imputati responsabili del pestaggio avvenuto il 26 giugno del 2011 al rione Monti contro il Una seconda condanna dunque per gli stessi fatti, quelli avvenuti il 26 giugno del 2011 al rione Monti. Quel giorno il gruppo camminava tra le vie del centro di Roma, quando, nei pressi di via Leonina