Al via il processo per i pestaggi dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

(Di lunedì 7 novembre 2022) AGI - Centocinque imputati, tra poliziotti penitenziari, funzionari medici e dell'Amministrazione Penitenziaria, ci sono ritrovati questa mattina nell'aula bunker deldiper il maxi-per ie le violenze ai danni diavvenuti neldiil 6 aprile 2020. I reati contestati a vario titolo vanno dalla tortura, omicidio colposo come conseguenza di tortura contestato solo a ventidue imputati, lesioni pluriaggravate, abuso di autorità, falso in atto pubblico. In udienza preliminare si erano già costituiti parti civili quattro associazioni e 95dei 177 ...

Elisabetta Carfora, difensore di alcuni agenti, ha sollevato eccezione di incompetenza della Corte d'assise , con richiesta di spostamento delal tribunale per quelle posizioni non connesse ...Secondo quanto ricostruito nelBonanni fu colpito mentre era inLeonina. L'avvocato Gaetano Scalise, legale di parte civile per la famiglia Bonanni, ha spiegato: 'Nella drammaticita' del ...Terni - Uno strumento per rafforzare la diffusione e la conoscenza delle attività didattiche dell’innovazione della ricerca e decollo fondamentale dell’università ...1' di lettura 07/11/2022 - (Adnkronos) - Il gup di Roma ha condannato a 14 anni ciascuno nel processo con rito abbreviato i quattro imputati responsabili del pestaggio avvenuto il 26 giugno del 2011 a ...