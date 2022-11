Adolfo Urso | tutto sul ministro dello Sviluppo economico

Sostenere le imprese italiane, anche a costo di qualche sacrificio dal punto di vista ambientale.in un'intervista alla 'Stampa' non lo dice esplicitamente, ma spiega: 'Bisogna essere consapevoli che, di fronte all'emergenza energetica, è necessario rendere la transizione ecologica ...Per questo', dice, 'ho scritto un appello al ministro per le imprese,, e a quello del lavoro, Marina Calderone. Rischiamo di dover aprire il più grande tavolo di crisi della nostra storia'...Coloro che sono stati nominati a capo dei dicasteri sono Elisabetta Casellati, Matteo Salvini, Anna Maria Bernini, Luca Ciriani, Adolfo Urso, Roberto Calderoli, Nello Musumeci, Daniela Santanchè e ...Il futuro della raffineria di Priolo, la seconda più grande d'Italia e la quinta in Europa, al momento è senza garanzie ...