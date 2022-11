(Di lunedì 7 novembre 2022) Ildiè tra i comunicon larispetto all’applicazione del Green Public Procurement (GPP) e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l’acquisto di beni e servizi, ed è stato premiato oggi a Roma al termine della presentazione dell’edizione di quest’anno del report ‘Ecosistema urbano’. E’ quanto emerge dal V rapporto dell’Osservatorio Appaltidie Fondazione Ecosistemi, nel quale ilpiemontese, in particolare, si è distinto per l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare di acquisto del 2021, nelle quali sono stati applicati ben 12 CAM.guida la classifica in base a una novità dell’edizione 2022 del Rapporto, ovvero al calcolo di un indicatore ...

Nuova Società

Il Forum Compraverde Buygreen " o Stati Generali degli" giunto alla sua sedicesima edizione, è l'evento di riferimento in Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di ...La presentazione dei nuoviper bambini e ragazzi (al mattino dalle 10 alle 12 e nel ...letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via... Acquisti verdi, al Comune di Torino il premio Legambiente per la miglior performance tra le città capoluogo Otto danzatori del “Balletto di Roma” e il carismatico bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi, venerdì 11 novembre (ore 20.30) saranno insieme sul palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi per ...Alla Regione Toscana è stato assegnato il Premio Compraverde Buygreen 2022 per la sezione 'Miglior Bando Verde'.