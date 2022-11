Abodi | «Rateizzazione tasse a club? Ok ma mercato in equilibrio»

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il ministro dello Sport Andreaè intervenuto questa mattina in occasione dello “Sport Industry Talk”, evento organizzato da RCS Academy e Corriere della Sera. Il ministro ha toccato diversi argomenti legati al calcio, dalla Superlega alladelleper i, parlando del Qatar e della questione delle “curve”. Partendo dal rilancio della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Corriere della Sera

... si tratterà nei fatti di unasu cinque anni. In pratica, il calcio italiano ... Il suo rapporto col ministroè ai minimi storici: in fondo, meno di un anno fa gli ha bucato le gomme ......alzare il velo sui problemi che affliggono i conti dei club tra cui ladei contributi, la modifica della legge Melandri , la legge sugli stadi. Le reazioni "La nomina di Andrea, ... Andrea Abodi, chi è il ministro dello Sport del governo Meloni I club rischiavano il collasso a dicembre, quando scadono i termini per i versamenti posticipati. Ma un emendamento favorirà la rateizzazione ...La Juventus ha intenzione di tornare grande, ma il bilancio piange e tra poco arriverà una mazzata davvero importante con le tasse.