Abodi | lettera d’impegno per portare EURO 2032 in Italia

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andreaha sottoscritto unadi sostegno inviata all’UEFA per la candidatura della Federazionena Giuoco Calcio relativa all’organizzazione del Campionatopeoin. Con questa comunicazione indirizzata al massimo organismo continentale,ha confermato come la prestigiosa manifestazione calcisticapea sia considerata un evento L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

