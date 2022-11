Abarth Nuova 500 - Lo Scorpione elettrico è vicino | debutterà il 22 novembre

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il 22l'presenterà la sua prima auto elettrica: è questa la data scelta dalloper un evento storico che segnerà sicuramente un prima e un dopo nella lunga carriera della Casa italiana, da sempre fedele al rombo di un motore a benzina. La500 elettrica diventa. Per il momento non ci sono né teaser né dettagli tecnici, ma l'ha confermato che la piccola sportiva a batteria deriverà dalla500. Il Cinquino delloin streaming ed è già stato fotografato durante i collaudi: sarà sicuramente caratterizzato da modifiche sia all'assetto, sia all'impianto frenante e da un powertrain capace di offrire maggiori prestazioni rispetto alla Fiat da cui deriva. Mancherà il tipico ...

La500 elettrica diventa. Per il momento non ci sono né teaser né dettagli tecnici, ma l'ha confermato che la piccola sportiva a batteria deriverà dalla500. Il Cinquino ...Ora Stellantis ha quindi avviato unacampagna che propone incentivi per l'uscita volontaria ... Stellantis, Fiat e Jeep: Spoticar aggiunge nuovi marchi in Germania