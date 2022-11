Abarth 500 elettrica | esordio mondiale il 22 settembre

La nuovaelettrica sarà presentata il prossimo 22 novembre . La prima vettura a batteria dello Scorpione inaugurerà una nuova era. Annunciata come " Morethan Ever ". Lo streaming sarà su ...La Nuovaelettrica diventa. Per il momento non ci sono né teaser né dettagli tecnici, ma l'ha confermato che la piccola sportiva a batteria deriverà dalla Nuova. Il Cinquino ...Il 22 novembre debutterà in anteprima mondiale la versione a batterie Abarth 500, assieme al nuovo logo Dicono che sarà "More Abarth than Ever". Forse perché sarà il modello più potente mai prodotto d ...La nuova Abarth 500 elettrica sarà presentata il prossimo 22 novembre. La prima vettura a batteria dello Scorpione inaugurerà una nuova era. Annunciata come “More Abarth than Ever”. Lo streaming sarà ...