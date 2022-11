(Di domenica 6 novembre 2022) Zoe, compagna del milanista Theo, è tornata più in forma che mai dopo il parto. Il suo look, sfoggiato come...

Calciomercato.com

Solo per citare gli ultimi casi, alcuni giorni fa ignoti hanno fatto irruzione nella villa del milanista Theo Hernandez, a Cassano Magnago, minacciando con una pistola la compagnae la ...Cristifoli, la fidanzata di Theo Hernandez, ha parlato della rapina subita dalla coppia: "Peggio di quanto scritto sui giornali", attraverso le sue storie Instagram, è tornata a parlare di quanto accaduto nella rapina subita qualche giorno fa. Le parole della fidanzata di Theo Hernandez. CHOC ... Zoe Cristofoli, 'Cool mommy forever': che FOTO per lady Hernandez Ennesimo furto ad un calciatore dopo Kvaratskhelia e Kim Min-jae: è successo nella serata di ieri, i dettagli Negli ultimi anni i furti nelle case dei calciatori sono diventati sempre più frequenti. I ...“Sulla mia strada”. Sono queste le parole scelte da Zoe Cristofoli per l’ultimo post su Instagram. Il look di lady Theo Hernandez, terzino del Milan, ha incantato i numerosi follower. Un tris di ...