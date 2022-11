WWE | Problemi fisici anche per Jey Uso? Si parla di rottura del polso

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 6 novembre 2022) WWE Crown Jewel è passato agli archivi. Sfortunatamente stanno emergendo notizie su diversi acciacchi eche hanno colpito alcuni atleti. Quello più grave riguarda Logan Paul, che durante il match contro Roman Reigns si è infortunato gravemente al ginocchio. Altra Superstar non al meglio è Drew McIntyre che ha avutoinfluenzali a ridosso del ppv. Pare cheJeysia alle prese con un possibile infortunio. Ieri notte ha lottato regolarmente, ma non è passata inosservata una fasciatura aldestro. Lo stesso Michael Cole durante la telecronaca ha fatto notare la cosa. Infortunio reale?Jeypare non al meglio dal punto di vista fisico. Ieri notte ha regolarmente difeso i titoli di coppia insieme al ...