WWE | Interesse per il ritorno di Chelsea Green ma lei sembra negare tutto

(Di domenica 6 novembre 2022) La WWE sta cercando di rifondare la divisione femminile, che ha espresso negli anni molti talenti di alto livello ma che -secondo Triple H- non avrebbe un organico degno del comparto maschile a livello numerico. Per questo è tornata Dakota Kai, è stata trattenuta Io Shirai ed è anche tornata Emma. Si susseguono inoltre i rumor di altri ritorni, come quello di Mia Yim e di. Proprio in proposito di quest’ultima wrestler,ha negato di essere stata contattata dalla WWE fino a questo momento. L’ex knockout di Impact, a suo dire, non sarebbe disponibile fino a marzo, dato che avrebbe già preso numerosi impegni indipendenti tra cui la NWA e WrestleCade. Fonti WWWE hanno confermato cheè una delle tante ragazze a cui si è pensato per rinforzare il roster femminile ...