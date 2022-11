World League alla Spagna | il Setterosa è quinto

Waterpolo Development World

Fa festa la squadra di casa, in una finale dalle mille emozioni. A Tenerife, ladonne sorride alla Spagna per la prima volta nella storia: 19 - 18 ai rigori contro l'Ungheria, tra continui pasticci arbitrali. Clamoroso quel che accade sul 9 - 9: Leiton viene prima ...La Super Final della2022 di pallanuoto femminile, disputatasi a Santa Cruz de Tenerife, in Spagna, oggi ha visto andare in scena le finali: le padrone di casa iberiche hanno battuto ai tiri di rigore l'... World League F, Super Final: sorpresa Canada, Olanda k.o. ai rigori