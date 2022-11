Volley | SuperLega | Perugia soppianta Milano | Trento e Civitanova rispondono Modena si rialza

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Oggi si sono giocate quattro partite valide per la sesta giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.prosegue nella propria cavalcata imperiale e infila la sesta vittoria consecutiva,ndoper 3-0. I Block Devils sono stati trascinati dall’opposto Kamil Rychlicki (17 punti) e dallo schiacciatore Kamil Semeniuk (11) sotto la regia di Simone Giannelli. Riposo per Wilfredo Leon dopo il violento colpo alla testa rimediato martedì sera in occasione della vittoria della Supercoppa Italiana (è stato sostituito da Oleg Plotnytskyi, autore di 9 punti). Ai meneghini, ora ottavi dopo il secondo ko consecutivo, non sono bastati Jean Patry (11) e Marco Vitelli (10).resta al comando della classifica generale con cinque punti di ...