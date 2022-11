Volley femminile | serie A1 Novara rischia ma si impone in rimonta su Bergamo! Chieri riprende la marcia vincente

(Di domenica 6 novembre 2022) Qualche patema ma alla fine le big vincono tutte nella sesta giornata di campionato. Nel pomeriggioe Scandicci, non senza un pizzico di sofferenza, ottengono vittorie importanti, così comeche dimentica in fretta Conegliano battendo 3-0 Firenze. Continua il buon inizio di stagione di Vallefoglia che infligge la quarta sconfitta a Busto Arsizio che si ritrova in fondo alla graduatoria.grosso la Igor Gorgonzolama, dopo oltre due ore di battaglia, riesce a spuntarla 3-1 contro un combattivo Bergamo che si conferma squadra non semplice da affrontare. Le bergamasche partono forte e vincono il primo set piuttosto agevolmente 25-18. Nel secondo parziale Bergamo resiste fino al 17 pari e poi cede nel finale (25-21). Nel terzo set tutto più facile per le piemontesi che prendono il largo nella ...

...00 Fortitudo Agrigento - Latina 72 - 61 Visualizza Serie A2- SERIE A117:00 Monza - Bergamo 3 - 0 17:00 Chieri - Macerata 3 - 0 Visualizza Serie A1- SUPERLEGA 15:...2022 - 2023 Serie B1Girone C Tabellino partita Spacca- Azimut Giorgione Squadra in casa SpaccaSquadra avversaria Azimut Giorgione Lo Spakkaresta ancora a mani ...Buona la prima per le ragazze dell’Asd Volley Licata che, all’esordio in serie D, hanno battuto in trasferta il Guarnotta Volley Palermo per 3 – 1. Questi i parziali: 26 – 24, 18 – 25, 21 – 25, 12 – 2 ...La squadra di Amauri Ribeiro lotta contro le sudamericane ma alla fine si arrendono 3-1 (25-17, 23-25, 25-12, 25-21) . Stasera alle 19.45 la sfida con la Germania chiude la Pool C ...