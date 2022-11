Volley femminile | Serie A1 | Conegliano e Milano vincono gli anticipi | Haak e Thompson top scorer

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022)ha sconfitto Cuneo per 3-1 (21-25; 25-18; 26-24; 25-19) nell’anticipo della quarta giornata dellaA1 di. Le Campionesse d’Italia si sono imposte in trasferta, dopo aver perso il primo set e dopo aver rischiato molto nella terza frazione (si sono fatte recuperare da 24-21, salvo poi imporsi ai vantaggi). Quarto successo consecutivo per le Pantere, che si confermano in testa alla classifica generale, in attesa dell’impegno di Novara contro Bergamo. A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli è stata l’opposto Isabelle(19 punti), ma la regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche una superba Kelsey Robinson (16), Federica Squarcini (12) e Alessia Gennari (11). Alle padrone di casa non sono bastate Sofya Kuznetsova (19 punti) e Danielle Drews ...