“Vittoria meritata | ma un pari non sarebbe stato sbagliato” | il Napoli a Bergamo dimostra altre due qualità

(Di domenica 6 novembre 2022) Unadecisamente pesante quella colta dalper 1-2 contro l’Atalanta. Gli azzurri portano via tre punti fondamentali per la testa della classifica dal Gewiss Stadium, una vera e propria impresa se si pensa che Spalletti ha dovuto anche fare a meno del giocatore – fin qui – più decisivo del campionato: Khvicha Kvaratskhelia. La grande serata degli azzurri è stata analizzata nel dettaglio dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come lasia stata sostanzialmente, seppur, l’Atalanta non avrebbe rubato nulla con il pareggio. FOTO: Getty – AtalantaAtalanta, l’analisi sulla Gazzetta dello Sport Ecco quanto evidenziato: “La Dea è rotolata a -8 dalla capolista, il Milan nuovo ...

L'Eco di Bergamo

Finisce in trionfo ed è unadi una squadra in cui, oltre a qualche trama di gioco, si vede soprattutto un'anima e che, secondo noi, cambia il corso del campionato. Forza Palermo! ...nel complesso. Anche se la Juve in alcuni momenti ha davvero messo in difficoltà le giallorosse. Che sono rimaste a galla, con personalità e con quella voglia di conquistare il ... BB14, meritata vittoria nel supplementare: battuto il temuto Vicenza (87-81) La squadra gialloblù avrebbe meritato la vittoria anche se gli avanti di casa non sono riusciti a concretizzare ...I neroverdi, a tratti indisponenti al ’Castellani’, cadono nella trappola preparata da Zanetti: colpiti nella ripresa tornano a casa senza punti ...