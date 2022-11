Vincere a Bergamo senza Kvara conferma quanto sia ampia la rosa del Napoli

La Verità

...pallone e siamo state spesso punto a punto contro una formazione che è stata costruita per. ... A partire da, dove scenderemo in campo non con un coltello, ma con un'ascia tra i denti!'. ...Db05/11/2022 - campionato di calcio serie A / Atalanta - Napoli / foto Daniele Buffa/Image ... Il Napoli conosce anche la bellezza della sofferenza, sa davveroin tutte le maniere ... Il Napoli va a vincere a Bergamo. Prove tecniche di fuga scudetto I gol di Osimhen ed Elmas trascinano il Napoli: battuta anche l'Atalanta a domicilio. Anche senza Kvaratskhelia il risultato non cambia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...