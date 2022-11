Vigevano | bimba di 4 anni resta accanto alla mamma morta per tutta la notte | ' Dorme | non la svegliate'

E quando i parenti sono arrivati di pomeriggio nell'appartamento di, facendo la drammatica scoperta, laha chiesto loro di non fare rumore: "Non svegliate la mamma" avrebbe ...Ha vegliato per tutta la notte la madre morta nel sonno, credendo che stesse semplicemente riposando: una bambina di quattro anni di(nel Pavese) ha poi accolto i familiari, allarmati perché non riuscivano a contattare la donna, chiedendo di "fare silenzio perché la mamma dorme". La triste vicenda è riportata da La ...Era convinta che la sua mamma stesse dormendo. In realtà la donna, una 40enne, era morta nel sonno ma la bimba di 4 anni le è rimasta accanto per tutta la ...La piccola è rimasta con la madre per tutta la notte e la mattina dopo, fino all'arrivo dei familiari, nel pomeriggio, allarmati perché la donna non rispondeva al telefono. Il decesso dovuto forse a u ...