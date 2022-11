VIDEO – Tommaso Starace senza freni | il gesto verso la curva dell’Atalanta

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 6 novembre 2022) La vittoria del Napoli in quel di Bergamo ha lanciato la squadra di Spalletti sempre più al primo posto, gli azzurri hanno mantenuto il vantaggio di sei lunghezze sul Milan e aumentato il divario proprio sull’Atalanta ad otto punti. Atalanta-Napoli una vittoria che vale più di tre punti Quella contro la Dea è da sempre una trasferta ostica, l’ambiente caldo e lo stadio, appena rinnovato, con gli spalti veramente vicini al terreno di gioco, rendono la sfida contro i bergamaschi davvero difficile. Atalanta-Napoli (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Difatti, come spesso accade quando i partenopei giocano in trasferta, non sono mancati i soliti episodi di razzismo territoriale e addirittura, anche sugli spalti, alcuni tifosi di casa sono stati ripresi mentre insultavano con parole pesanti i supporters azzurri. Tuttavia, nonostante il clima non fosse dei più accoglienti, il ...