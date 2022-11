VIDEO SKY Bagnaia | il giro di pista da campione del mondo

Sky Sport

Sono felicissimo, è stata una bellissima giornata', ha detto Bagnaia ai microfoni didopo la ...Ottima partenza di Rins che si porta in testa scattando dalla quinta posizione. Dietro di lui ...Tonno Spiaggiato Infine, chiudiamo la nostra lista di consigli con un film disponibile su, Prime, Netflix e Disney+ : Tonno Spiaggiato . Qui troviamo Frank Matano nei panni del ... Bologna-Torino 2-1: video, gol e highlights Condizioni meteo in deciso miglioramento nella nuova settimana grazie al rinforzo di un campo di alta pressione a matrice sub-tropicale. Ci attenderanno giornate in prevalenza soleggiate, almeno fino ...È arrivato a Valencia per non perdere un weekend storico per la MotoGP, proprio lui che ha fatto la storia di questo sport: bellissimo l'abbraccio di Valentino Rossi a Pecco Bagnaia dopo il trionfo ir ...