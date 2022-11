Video MotoGp | GP Valencia | Bagnaia - Quartararo | che duello al via!

Pecco potrà contare sul tifo di quest'oggi dalla sua Chivasso che seguirà con grande attenzione quello che farà il ducatista. Di seguito ilTIFO DA CHIVASSO PER FRANCESCO BAGNAIAPecco Bagnaia vince il Mondialegrazie al nono posto nel Gp di Valencia e al quarto posto del suo avversario per il titolo Fabio Quartararo. ...La stagione 2022 si è conclusa in maniera trionfale per la Ducati, che grazie al Mondiale Piloti di Pecco Bagnaia, il primo per la Rossa dal 2007, ha completato la Tripla Corona, essendosi già portata ...A Valencia vittoria nell'ultimo gran premio del 2022 della MotoGP per Alex Rins su Suzuki davanti a Binder e Martin. Quarto Quartararo, nono Pecco Bagnaia che così diventa campione ...