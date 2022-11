Video MotoGP | Bagnaia campione del Mondo | l' ultimo giro del Gp di Valencia

La cronaca della gara vedi anche, qualifiche Gp Valencia: pole a Martin. Bagnaia parte 8°.Ottima partenza di Rins che si porta in testa scattando dalla quinta posizione. Dietro di lui ...Con il nono posto ottenuto nel Gp di Valencia della, Pecco Bagnaia si laurea Campione del Mondo per la prima volta, 9 anni dopo l'ultimo ...Il pilota italiano, grande tifoso bianconero, ha vinto la MotoGp 2022. Da Locatelli e Chiesa a Bonucci e Vlahovic, tutti in coro: "Grande Pecco, sei un fenomeno" ...GP Valencia MotoGP Highlights - Vi riportiamo l'ultimo giro del Gran Premio della Comunità Valenciana al Ricardo Tormo, teatro dell'appuntamento conclusivo del mondiale 2022 di MotoGP. Grazie al nono ...